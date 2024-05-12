نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل أشرف زكي علي قرار وزارة الأوقاف بحظر تصوير جنائز الفنانين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو، أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا يمنع تصوير الجنائز خلال أدائها للصلاة في المساجد أو خلال دخولها أو خروجها، وذلك عقب جدل واسع حول تصوير جنائز بعض الفنانين.

نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أبدى رأيه في هذا القرار وكشف موقف النقابة وردود فعلها.

تصريحات أشرف زكي



أشار زكي إلى مشكلة التصوير بواسطة كاميرات الموبايل، التي وصفها بأنها فئة غريبة لا تلتزم بالهوية، ودعا إلى حل لهذه التجاوزات.

وكشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي،عن مستجدات القرارات التي صدرت خلال الأيام الماضية، حول إيقاف تصوير جنازات أو عزاء الفنانين، وأيضا عن رأيه في قرار وزارة الأوقاف.



أضاف أشرف زكي في تصريحات لـ «بوابة دوت الخليج الالكترونية » قائلا: «في الحقيقة ليس لدينا أي شكوى من الصحفيين، ولا الاعلاميين، ولكن الشكوى الوحيدة هي المصورين، يوجد فئة غريبة والتى ظهرت مؤخرا وهو كاميرات الموبايل، الذي لا يوجد لها أي هوية، وبدأت تفعل تجاوزات شديدة جدا».

وتابع: «ويوجد بيننا وبين نقابة الصحفين متابعة ومازلنا نتناقش في هذه القصة لكي نضع لها حلًا. وعن قرارا وزارة الأوقاف قال:«أنا مع ذلك القرار، ولها الحق بالدفاع عن خصوصية المساجد».



موقف النقابة



اعلنت نقابة الصحفيين رفضها وإدانتها للقرار، مؤكدة أنه لا يمكن لأي جهة أو شخص حظر التصوير بمخالفة للدستور والقوانين التي تضمن حرية عمل الصحافيين.

بيان وزارة الأوقاف



أوضحت وزارة الأوقاف أسباب قرارها، مؤكدة على حرمة المسجد وحرمة الميت وضرورة احترام مشاعر أهله.