نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” للنجم هشام ماجد والنجمة هنا الزاهد من تحقيق إيرادات أمس بلغت 573 ألفًا و939 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر الماضي 50 مليونًا و837 ألفًا و719 جنيهًا.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



و تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.



أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

هنا زاهد وهشام ماجد ينتظر ان عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.