رئيسة الأوبرا تصدر قرارًا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرًا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية قرارًا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرًا للدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

أبرز مناصب الدكتور خالد داغر

جدير بالذكر أن الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار باكاديمية الفنون، شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه كما تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية فى الفترة من فبراير 2022 حتى فبراير 2023.

نبذة عن الدكتور خالد داغر

درس خالد داغر الموسيقى منذ الصغر بالمعهد العالى للموسيقى الكونسيرفتوار وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للموسيقى الكونسيررفتوار 1992 ثم حصل على الماجستير فى الفنون عام 2003 ثم حصل على الدكتوراه فى الفنون عام 2007، واشترك بالعزف مع العديد من الاوركسترات الدولية داخل مصر وخارجها وقام بأداء صولوهات آلة التشيللو فى العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

أبرز أعمال خالد داغر

يذكر أن خالد داغر قدم الموسيقى التصوير للعديد من المسلسلات منها مسلسل “الحارة، دوران شبرا، البلطي، رمضان كريم الجزء الأول والثاني، فرح ليلى، شمس،بين السرايات، ستات قادرة، الحساب يجمع، أرض النفاق، القاهرة كابول، للحب فرصة أخيرة”وغيرها.

ومن الأفلام قدم الموسيقى التصويرية:" خيال مآتة، حملة فرعون، البدلة، حرب كرموز حلاوة روح " وغيرها.