إنطلاق حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع العالمي أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا وكورال أكابيلا النسائى قيادة وتدريب مايا جفينيريا مساء أمس السبت 11 مايو بالمسرح الكبير.

سلسلة روائع القرن العشرين

جاء الحفل ضمن سلسلة روائع القرن العشرين وتضمن مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين خلال القرن الماضى منها ليلية لـ ديبوسى، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا الأول لـ شوستاكوفيتش والسيمفونية الثانية لـ بيتهوفن.

عرض الجمال النائم

من ناحية أخرى، دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تعرض رائعة المؤلف الموسيقى العالمي تشايكوفسكي الباليه الكلاسيكى الشهير "الجمال النائم" والذي تقدمه لأول مرة فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج مديرها الفنى ارمينيا كامل، بدءً من الخميس الماضي ويستمر حتى غد الإثنين.

العرض تصميم ماريوس بيتيبا،ديكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويتكون من مقدمة وثلاثة فصول ويدور حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

جدير بالذكر أن عرض الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وتم تقديمه للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة.