تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 18 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.



حفل عمرو دياب في البحرين



وفي سياق آخر، أحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في دولة البحرين على مسرح الدانة، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ورحب عمرو دياب بجمهوره فى البحرين، مؤكدًا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية بحبه، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه وهي "لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، وقمرين".

بعدها قدم الهضبة ميدلى لأغانيه «ليلى نهارى، العالم الله، نور العين»، ووسط تفاعل كبير من الجمهور قدم أغنيتى «شكرا من هنا لبكرة، والكلمة الحلوة»، واللتين غناهما ضمن الحملات الإعلانية لإحدى شركات الاتصالات.





آخر أعمال عمرو دياب



يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب هو طرحه أغنيات ألبومه الجديد مكانك، الذي ضم 12 أغنية، منهم أغنية "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس، وأغنية "سلامك وصلي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأغنية "معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "تظبط مودها"، كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وأغنية "واخدين راحتهم"، من كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "مكانك"، من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم.



