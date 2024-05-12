نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الكاملة لأبطال فيلم "جبل الحريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة سوسن بدر، والفنانة وفاء عامر، والفنانة نسرين أمين، على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “جبل الحريم”، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في العين السخنة خلال أيام، ويشارك بجانبهم في الفيلم إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبدالبديع، أميرة العايدي وهو من إخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي.



آخر أعمال سوسن بدر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل “قلع الحجر”، والذي حاز على إعجاب الجمهور، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية سعاد التي تقدمها سوسن بدر، وهي تملك مصنع رخام وميراث كبير عن زوجها الراحل، مما يدخلها في أزمات مع أبناء زوجها مع تتابع الأحداث، كما يظهر خيرت الذي يجسد شخصيته أحمد فهيم ويعيش صراعات مع سوسن بسبب مشاكل بينهما في الماضي.



أبطال مسلسل حدوتة منسية



مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، طارق صبري، محمد علي رزق، محمود حجازي، نانسي صلاح، أحمد صيام، هلا السعيد، وريم سامي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.

آخر أعمال نسرين أمين



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين مسلسل بابا جه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتناول أهمية دور الأب في المجتمع والأزمات التي يدخل بها الأب الذي يهمل أبنائه.



أبطال مسلسل بابا جه

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.