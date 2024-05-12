فن ومشاهير

الليلة.. وهابيات تجمل معهد الموسيقى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. وهابيات تجمل معهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث وإلقاء الضوء على رموز الطرب تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 12 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

 

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:" اغار من قلبي، في الليل لما خلى، اشكى لمين الهوى، امتى الزمان، لست قلبى، حمال الأسية، فى يوم وليلة، الا انت، دوبنا حبايبنا، متى ستعرف، انده عليك والعوازل"، أداء كل من: سارة زكى، أحمد عادل، محمد طارق وايات فاروق 
 

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سلسلة حفلات وهابيات

 

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى ورواده من الرموز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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