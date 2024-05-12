نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "عالماشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "عالماشي" أمس إيرادات بلغت 44 ألف جنيه، في السينمات حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي،والفيلم يروي قصة هادي هادي عبدالهادي، الشاب الكسول البالغ من العمر 30 عامًا الذي يعيش مع والده. تتحول حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيصه بحالة نادرة تتطلب الحركة المستمرة لتفادي جلطات الدم القاتلة، ويبدأ البطل رحلة كوميدية مليئة بالمغامرات أثناء محاولته التكيف مع هذه الظروف الجديدة.





أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجي،من إخراج محمد الخيبري من، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.

آخر أعمال علي ربيع

ويذكر أن آخر أعمال علي ربيع هو فيلم "بعدالشر"، تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا، حول الشاب سولي الذي يقع في كثير منالأزمات، ويمر بالعديد من المواقف الصعبة، التي تقلب حياته رأسًا على عقب، بسبب تعويذة سحرية، وخلال الأحداث يحاول الخروج من هذا المأزق.