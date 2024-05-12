نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للشعر على المسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد باليوم العالمي للشعر خلال لقاء يقام بالتعاون مع بيت الشعر العربى التابع لصندوق التنمية الثقافية وذلك فى السابعة مساء اليوم الأحد 12 مايو بالمسرح الصغير، يأتي ذلك فى إطار متابعات الثقافة المصرية للمناسبات المتخصصة.

الاحتفال باليوم العالمي للشعر

ويدير الحفل الإعلامي الشاعر محمود شرف ويستضيف نخبة من الشعراء هم محمد عرب صالح، عبد الرحمن مقلد، فارس خضر، عماد غزالى، شيرين العدوي، وخلال اللقاء يتم الاحتفاء بشاعرى الدورة العاشرة لليوم العربى للشعر "صقر عليشى "سوريا"، الراحل المجاهد سليمان البارونى "ليبيا"، محمد المختار ولد اباه "موريتانيا " والدكتور عبد الاله بلقزير "المغرب" باعتبارهم رموز للثقافة العربية لعام 2024.

حفل لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمى

يذكر أن نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمى على المسرح الصغير، يأتي ذلك فى إطار إحتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع.

وتضمن البرنامج أكثر من ثلاثين أغنية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين منها: “ الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هيركليز، الاسد الملك، مولان، فروزن وتوى ستورى بالاضافة لاغنية الدنيا ربيع”.