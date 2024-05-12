حبيبي الأبدي.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور برفقة زوجها.





وظهرت رانيا فريد شوقي في الصور برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة: وانك صديقي الوحيد، حبيبي الأبدي، عائلتي الصغيرة، وكُل ما أحب".





رسالة رانيا فريد شوقي لبوسي شلبي

شاركت جمهورها بصورة لها مرتدية حجاب من أمام المسجد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "حبيبتي يا بوسي اشكرك انك حققتيلي امنيتي بقالي فترة نفسي اروح ازور السيدة نفيسة والحمدلله تمت".



تعليقات الجمهور على منشور رانيا فريد شوقي





وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يكرمك، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، قمر منورة الدنيا كلها، تقبل الله منك، دعواتك وغيرها من التعليقات.





آخر أعمال رانيا فريد شوقي





يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2023، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.