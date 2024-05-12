نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد علاء يهاجم دراما أحمد العوضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد علاء عن أسباب عدم مشاركته في بطولة فيلم الإسكندراني، ومسلسل حق عرب، واعتذاره عن العملين، وكذلك رأيه في الأعمال التي يقدمها أحمد العوضي.

لهذا السبب محمد علاء يهاجم دراما أحمد العوضي

وقال محمد علاء: محبتش الشخصية اللي كنت مرشح ليها في مسلسل حق عرب، أعتقد إننا بنعامل الڤيلن بطريقة مش كويسة في الدراما، لأن طول ما الڤيلن قوي البطل هيكون قوي، إنما عندنا الڤيلن بيتضرب على القفا من أول حلقة.. دي طريقة المسلسلات الشعبي اللي البطل فيها بيكون هو كل حاجة وبيعمل أي حاجة، ودي نوعية الأعمال اللي بتعجب الناس، لكن إحنا بإيدينا نعدل ذوق الناس ونقدم بطل شعبي راجل مش بلطجي.

وتابع: أنا مش بحب أقدم شخصية اللي بيتهان ومكسور ومش عارف ياخد حقه، وطبيعي الشخصيات دي مش لايقة عليا، لأن مينفعش حد يقولي تعالى يابني وهو بيهددني وأنا أصلًا طولي 190 سم، وأنا ممكن أطبقه وأنا واقف، وقبلها بسنة كنت مرشح لدور واعتذرت عنه وقدمه عمرو عبدالجليل، لأن في نوعية شخصيات مبحبهاش ومش بحب أظهر بالشكل ده.

أحدث أعمال محمد علاء

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد علاء عرض مسلسل موعد مع الماضي، إخراج السدير مسعود، ويشارك فيه كل من آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، وركين سعد، ومن المفترض أن يعرض على منصة Netflix، وكان يحمل العمل في البداية اسم من قتل نادية، قبل أن تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي للعمل.

آخر أعمال محمد علاء

وكان اخر اعمال محمد علاء هو مشاركته في رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب، وكان من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، كريم محجوب ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

وايضا عرض لـ محمد علاء في فبراير الماضي مسلسل بين السطور، وشارك فيه كل من أحمد فهمي عضو فريق واما وصبا مبارك، ومن إخراج وائل فرج، في ديسمبر الماضي مسلسل بطن الحوت، الذي ظهر خلاله كضيف شرف، من بطولة محمد فراج، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وشارك فيه باسم سمرة، بسمة، أسماء أبواليزيد.

وشارك علاء في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، وكان تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.