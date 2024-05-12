نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد صفوت: الناس بتسألنى ليه محطتش "السم" لغادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الفنان عماد صفوت ردود فعل مختلفة حول شخصية "شوقى" في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذى عرض في رمضان الماضى 2024، والذى لاقى نجاحأ كبيرًا وقت عرضه، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.



وأكد عماد صفوت في تصريحات صحفية، أن الجمهور يقابله في الشارع ويسألونه عن التحول في شخصيته ورفضه وضع السم لعايدة – غادة عبد الرازق مثلما طلب منه إسماعيل الغول – رياض الغول.



وبرر عماد صفوت أن الخير يجب أن ينتصر على الشر حتى في الدراما، حيث اقترحت على المؤلف وبطلة العمل، أن شوقى يجب أن يقدم رسالة إنسانية ضمن الأحداث حتى يعتدل عن الشر ويرفض فكرة الانتقام من عايدة،ولا يخضع إلى رغباته الدنيوية فقط، ووافقوا على الاقتراح وقام المؤلف باهر دويدار بتعديل مسار شخصية شوقى ليعود إلى عائلته ويعترف لغادة عبد الرازق بكل شيء ويصالحها، ويبدأ في صفحة جديدة مع عائلته.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.