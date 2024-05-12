إيهاب توفيق يحتفل بزفاف ابنة مصطفى كامل من أمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بزفاف ابنته "فرح" في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مساء السبت، 11 مايو، لم يتمكن الفنان إيهاب توفيق من حضور الحفل لارتباطه بحفل خارج مصر، لكنه حرص على مشاركتها فرحتها بإرسالة هدية خاصة.

ونشر إيهاب توفيق فيديو من الحفل الذي أحياه في الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه على Instagram وكتب تعليقا: "احتفال إيهاب توفيق من أمريكا أورلاندو بفرح ابنة مصطفى كامل وإهداء أغنية أحلي منهم للعروسة.. النهاردة في مصر كنت معزوم في فرح بنت أخويا الفنان مصطفى كامل نقوله مبروك، ونهديهم أغنية يا أحلى منهم ونصور الفيديو ونشيره عشان نقول لفرح مبروك".

حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم ليشاركون مصطفى كامل فرحته ومنهم محمد منير وتامر حسني ومحمد حماقي ومدحت صالح ومحمد رمضان ومحمد محيي ومصطفى قمر وأحمد جمال وبوسي ودينا وبشرى والإعلامية أسماء إبراهيم وعصام كاريكا ودياب ومحمود الليثي وحسام حسني وهاني محروس ومحسن جابر وهاني مهنا وأشرف زكي وغيرهم من النجوم.

حفل قران ابنة الفنان مصطفى كامل

سبق، احتفل مصطفى كامل بعقد قران ابنته وتحديدا في الثاني من مايو، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعقد قران ابنة مصطفى كامل الشيخ رمضان عبد المعز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحلمي عبد الباقي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقاء مصطفى كامل ومنهم الفنان مصطفى قمر، حمادة هلال، إيهاب توفيق، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيية وأيمن عزب.

أحدث أعمال مصطفى كامل

ويعكف الفنان مصطفى كامل على انتهاء تصوير فيلم بعنوان نور الريس، والذي يعود به للسينما بعد غياب لسنوات طويلة، ويشارك في العمل كلا من: عمرو عبد الجليل، لطفي لبيب، تعاقد مصطفى مؤخرا، على عمل سينمائي جديد يشهد عودته للسينما والتمثيل بعد غياب سنوات، ويحمل العمل اسم نور الريس، والذي يشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل والفنان لطفي لبيب، وآخرين.

