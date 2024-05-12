أغنية "البدايات".. كواليس تدريب تامر حسني لـ بسمة بوسي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على التواجد مع الفنانة بسمة بوسيل لحظة بلحظة أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة "البدايات"، وانتشر فيديو للثنائي وهما في الاستديو أثناء تدريبه لها على الغناء.

أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل تتصدر التريند

تصدرت أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل قوائم التريند من خلال موقع الفيديوهات يوتيوب، وتخطت حاجز 100 ألف مشاهدة، وهي من ألحان محمد يحيي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكس فهد مستر مصطفى رؤوف.

بسمة بوسيل أغنية البدايات

وأغنية "البدايات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وإنتاج تامر حسني، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

كلمات أغنية البدايات

لبدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

أول اغنية رسمية لـ بسمة بوسيل

وطرحت بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، وحكت كواليس العمل على الأغنية، وقالت في منشور عبر حسابها على Instagram: "على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول اغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي".

اخر اعمال بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد عادت للغناء مرة أخرى، من خلال غنائها تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

تامر يحتفل بغناء بسمة بوسيل لـ تتر نهاية مسلسل الأفوكاتو

وكان تامر حسني قد احتفل بغناء طليقته بسمة بوسيل أغنية تتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من بطولة مي عمر، وإخراج محمد سامي. وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، من خلال إقامته سحورًا لعدد من أصدقائه بالوسَط الفني وخارجه.