طه دسوقي ينعى أحمد الطحان

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان طه دسوقي الشاعر أحمد الطحان الذي وافته المنية صباح أمس وجاء نعي طه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث نشر منشور قائلًا " الشاعر الشاب أحمد الطحان في ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة الله يرحمك يا طحان".

طه دسوقي وأحمد الطحان

آخر أعمال طه دسوقي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان طه دسوقي مسلسل “ حالة خاصة ” والذي عرض قبل السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا .

أبطال مسلسل “ حالة خاصة ”

شارك في بطولة مسلسل “ حالة خاصة ” الفنانة غادة عادل والفنان طه دسوقي والفنانة هاجر سراج والفنان حسن أبو الرؤوس و الفنانة وئام مجدي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أحداث مسلسل “ حالة خاصة ”

دارت الأحداث حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أمانى النجار وعلى رغم الصعوبات الذي يمر بها ولكن يستطيع تجاوزه وأن ينجح.