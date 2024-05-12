غادة عبدالرازق تعود للسينما بـ "تاني تاني" بعد غياب 6 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة غادة عبدالرازق للعودة إلى السينما بفيلم جديد بعنوان "تاني تاني"، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 سنوات عن شاشة السينما.





تفاصيل فيلم "تاني تاني" لـ غادة عبدالرازق

وفيلم "تاني تاني" من من إخراج شريف إسماعيل، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.





وتدور أحداث فيلم «تاني تاني» في إطار كوميدي حول «زيكو» أحمد آدم و«بيبو» بيومي فؤاد، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى» غادة عبدالرازق، لتشهد العديد من المفارقات، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرحه في السينما، حيث من المقرر طرحه يوم 22 مايو الجاري.





آخر اعمال غادة عبدالرازق





يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، كريم محجوب ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وحققت الحلقات الأولى من العمل رد فعل واسع، ويتحدث المسلسل عن عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر.

كما عرض مؤخرًا لغادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حول ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتتعرض كل منهن لأزمات عديدة.