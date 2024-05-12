نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند..تعرف على عدد زيجات لقاء سويدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة لقاء سويدان التريند وأثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية على انستجرام صور وهي ترتدي فستان زفاف على أغنية «طلي بالأبيض»، للفنانة ماجدة الرومي وفيديو أثناء استعدادها لحفل الزفاف دون ظهور العريس أو الكشف هويته.

ما دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة زواج الفنانة لقاء سويدان، مجددا بعد 12 عام من طلاقها من الفنان حسين فهمي وبسبب عدم حسمها لجدل هذه الصور حتى الان سواء بإثبات خبر الزواج أو نفيه توجه الجمهور إلى اعتقاد مختلف وهو أن هذه الصور هي مجرد محاولة منها لتصدر التريند وهو ما حدث بالفعل.



ففي خلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان تريند محركات البحث في محاولة للجمهور للتوصل إلى إجابة عن سؤالهم حول حقيقة صور الزفاف والبحث في كواليس حياة الفنانة لقاء سويدان حتى يتوقع الجمهور هوية الرجل الثالث في حياتها.

عدد زيجات لقاء سويدان

فلم يكن الفنان حسين فهمي هو الرجل الأول في حياة الفنانة لقاء سويدان ولكن سبقه زواجها من الفنان أمين أحمد أنور والد إبنتها جومانا ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالانفصال والذهاب إلى المحاكم بعد خلافات جمعت لقاء بزوجها الأول بسبب عدم التزامه بدفع نفقة ابنتهما.

وبعد سنوات من الأنفصال الأول تزوجت الفنانة لقاء سويدان الفنان حسين فهمي بعد قصة حب تكونت في كواليس مسرحية «أهلا يا بكوات» وتوطدت في ثاني لقاء لهما بمسرحية «زكي في الوزارة» لتنهي قصة الحب أزمة فارق السن بينهما والتي تخطت الـ 20 عام.

وفي عام 2007 تزوجت لقاء سويدان من حسين فهمي وبعد 5 سنوات وتحديدا في عام 2012 انتهى الزواج في ساحات القضاء ايضا بعدما دخلا الثنائي فى نزاع قضائى بسبب عدم حصول لقاء على حقوقها الزوجية بعد الطلاق وبالفعل حكمت المحكمة بإلزام حسين فهمي بدفع 720 ألف جنيه لصالح لقاء سويدان.

ورغم رفض الثنائي الحديث عن كواليس الطلاق إلا أنها بعد سنوات من الطلاق كشفت لقاء عن سبب انفصالها عن حسين فهمي رغم قصة الحب التي جمعتهما قائلة في تصريحات إعلامية:« أنا كنت ست محظوظة وحظي حلو في الرجالة وباتجوز رجالة حلوة واتجوزت حسين فهمي اللي كان فتى أحلام البنات لسنين طويلة».

وتابعت: “اللي لفت نظري في حسين فهمي مش جماله خالص ولكن اللي لفت نظري الطريقة اللي كان بيتعامل معايا بها، واشتغلنا في مسرحية سوا وبعد سنتين اتجوزنا وخلال السنتين دول حسين كان بيتعامل معايا بشكل مشوفتش شاب بيتعامل معايا زيه”.

وأضافت: “كان بيحبني جدا وأنا كنت بحبه وبيغير عليا أكتر ما أنا بغير عليه.. وخلال فترة جوازنا عمره ما خانني ومكنش عندي شك لحظة أنه هيخونني علشان كده مكنتش بغير عليه» وأكدت أن الغيرة هي سبب الانفصال قائلة:«بس هو راجل شرقي أوي ومكنش بيخليني أخرج مع أصحابي وده كان سبب الانفصال”.

زيجات سابقة لـ لقاء سويدان

تزوجت لقاء سويدان مرتين كان أشهرهم الفنان حسين فهمي التي تزوجته في عام 2007 ولكن زواجهما لم يدم حيث انفصلا عام 2012 بعد خلافات وصلت نهايتها إلى المحاكم.

وكانت الزيجة الأولى من أمين أحمد أنور والذي نتج عنها ابنتها الوحيدة جومانا.

لقاء سويدان بالفستان الأبيض

لقاء سويدان بالفستان الأبيض

لقاء سويدان بالفستان الأبيض

لقاء سويدان بالفستان الأبيض