"نمبر وان" محمد رمضان يعطي لقبه لمصطفى كامل

القاهرة - محمد ابراهيم - أقُيم مساء أمس في إحدي فنادق القاهرة زفاف نجلة نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل وأحيا عدد من الفنانين والفنانات حفل زفاف مجاملةً لنقيب الموسيقين وأبرز الحاضرين كان الفنان محمد رمضان وأثناء إحياءه الحفل أعطي لكامل لقبه “ نمبر وان” قائلًا “ هذا نمبر وان الحقيقي ”

و أشعل رمضان الزفاف بباقة من أغانيه المميزة أبرزها: "انساى ونمبر وان".

محمد رمضان ومصطفي كامل

آخر أعمال محمد رمضان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية “ الساعات الحلوة ”

كلمات أغنية “ الساعات الحلوة ”

بيقولوا الوقت الحلو



ويا حبايبك بيطير



بالذات مع أجدع ناس

لساعات وحكاوي كتير

بالذات مع اجدع ناس

بالذات مع اجدع ناس

لساعات وحكاوي كتير

دي ساعة اللمة دي ساعة

محتاجه سماعه ساعه

نرقص يا جماعة

مع ناس بنحبهم