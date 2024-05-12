القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160.. الموعد والقنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160.. يترقب عشاق الدراما التركية بشوق كبير موعد بث الحلقة 160 من مسلسل المؤسس عثمان، الذي يُعد من أهم الأعمال الدرامية التي تلقى إقبالًا جماهيريًا واسعًا. تتميز حلقات المسلسل بشعبيتها الكبيرة وتزايد البحث عنها، حيث يحرص المتابعون على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.

موعد العرض والترددات

أعلنت قناة دوت الخليج الجزائرية أن الحلقة 160 ستُعرض مساء يوم الخميس، الموافق 16 مايو 2024، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. ستكون الحلقة متاحة عبر الأقمار الصناعية بالترددات التالية:

- نايل سات

- التردد: 12034

- معدل الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

- عرب سات

- التردد: 11034

- معدل الترميز: 27500

- معدل الاستقطاب: عمودي

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موقع قصة عشق

من جهة أخرى، أعلن موقع قصة عشق عن عرض الحلقة 160 في يوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة. يفخر الموقع بتقديم هذا العمل الضخم مع ترجمة عربية لتسهيل متابعة الأحداث والشخصيات للجمهور العربي.

المسلسل وأهميته

يُعتبر مسلسل قيامة عثمان من الأعمال التلفزيونية البارزة التي تستحق المتابعة، حيث يروي قصة حياة السلطان العثماني الشهير، ويُسلط الضوء على جزء مهم من تاريخ العالم الإسلامي. يشتهر المسلسل بجودة إنتاجه العالية ودقته في تصوير التفاصيل التاريخية، مما يجعله محط اهتمام للمشاهدين من مختلف الأذواق.