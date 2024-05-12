متبقي 3 أيام.. أحمد عز يقترب من الانتهاء من تصوير فيلم "ولاد رزق.. القاضية"

القاهرة - محمد ابراهيم - اقترب الفنان أحمد عز من الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" حيث يواصل التصوير خلال هذه الفترة داخل أحد المصانع بمنطقة حلوان.





واختار فريق العمل المصنع، وذلك لتماشيه مع طبيعة المشاهد التي يتم تصويرها بداخلً، حيث إنه من المفترض ان ينتهي التصوير خلال الـ 3 أيام المقبلة.





وبدأ المخرج طارق العريان أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم بالتزامن مع تصويره، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

قصة وأبطال ولاد رزق 3

والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، حول 5 أشقاء يرتكبون جرائم سرقة، ويقررون التوبة، ولكن يجبرون على القيام بمهمة مصيرية هي الأخطر لهم، وهي سرقة الملاكم البريطاني العالمي تايسون فيوري، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، وينضم عدد من النجوم الآخرين إلى العمل منهم آسر ياسين وماجد الكدواني وإياد نصار وسيد رجب وباسم سمرة وأسماء جلال، فيما يظهر كريم عبدالعزيز ضيف شرف، أيضًا تظهر نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان لأول مرة كممثلة في الفيلم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال أحمد عز:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم كبيرة والجن الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.





وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقة هي فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر، والعمل مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، في إطار درامي اكشن مشوق حول تدبير المصريين للتخلص من الإحتلال والمواقف البطولية التي شهدتها هذه الفترة.