نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. تاليا تامر حسني تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاد ابنته تاليا وسط أصدقائها، وغلبت اجواء الحفل بمظاهر تشجيع كرة القدم بداية من تزيين المكان على شكل ملعب وحتى قالب الحلوى كان على شكل كرة قدم وذلك لأن تاليا تلعب كرة القدم.

تاليا تامر حسني تحتفل بعيد ميلادها

وغابت بسمة بوسيل عن الحفل لانشغالها، وتواجد تامر حسني الذي أشرف على تنظيم اليوم، وشارك في الحفل مؤدي المهرجانات فارس سكر الذي يبدو أنه المطرب المفضل لتاليا وصديقاتها.

احتفال تامر حسني بتخرج ابنته

سبق، احتفل الفنان تامر حسني، وطليقته بسمة بوسيل، بتخرج ابنتهما تالية من مرحلة دراسية في مدرستها، ونشر حسني مقطع فيديو من العرض الفني الذي شاركت فيه ابنته الكبرى تالية بالغناء، احتفالا بتخرجها من مرحلة دراسية في مدرستها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «حبيبتي ربنا يحفظك إنتي وكل أصحابك في المدرسة بجد عرض هايل من حفلة التخرج يا رب أشوفكم إنتي وأختك وأخوكي وانتوا بتحتفلوا بالتخرج من الجامعة وتفرحوا بابا وماما، ربنا يحفظكم جميعًا ويحفظ كل اولادكم واخواتكم يا رب

أول اغنية رسمية لـ بسمة بوسيل

ومن ناحية اخري، طرحت بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، وحكت كواليس العمل على الأغنية، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وإنتاج تامر حسني، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

كلمات أغنية البدايات

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

من هي تاليا تامر حسني؟

ابنة تامر حسني الأولى، تبلغ من العمر 11 عامًا، إذ رُزق بها في مارس 2013، حصلت مؤخرًا على المركز الأول، والميدالية الذهبية، في إحدى المسابقات الرياضية «الجمباز»، شاركت تاليا والدها تامر حسني مؤخرا في إحدى حفلاته بدبي، تقوم بعمل مقاطع دعائية لعدة ماركات عبر إنستجرام