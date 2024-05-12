سامر أبو طالب يكشف تفاصيل تعاونه مع إليسا ومفاجآت مع تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الملحن سامر أبو طالب عن سعادته بالتعاون مع الفنانة إليسا وذلك في سادس تعاون يجمع بينهما في أغنية تحمل اسم "من أول السطر".

تصريحات سامر أبو طالب

وتحدث سامر أبو طالب في بيان صحفي، قائلًا: "طبعًا في البداية أنا مبسوط أوي إنه ده سادس تعاون بيني وبين النجمة الكبيرة إليسا بأغنية من أول السطر، وكنت عاملها قبل كده في ألبومات سابقة "ملكة الإحساس، ومثلك ما في، قلب وروح، وصاحبة رأي، اسمعني بإحساسك"، وفي أغنيتين باللهجة اللبناني "قلب وروح واسمعني بإحساسك" دول كانوا باللهجة اللبناني.

وأضاف: "الحمد لله نزلي معاها حاليًا أغنية من أول السطر ودي من أهم الأغاني اللي إشتغلتها للنجمة إليسا ومبسوط جدًا بردود الأفعال".

وتابع: "ومبسوط أكتر إن ردود الأفعال مش مقتصرة بس على الوطن العربي وأنا بيجيلي ردود أفعال من أوروبا ومن أمريكا، والحمد لله الأغنية عاملة شغل كويس، والألبوم كله إليسا دايمًا بتحسن الاختيار وببارك لكل صناع العمل في الألبوم".

وأوضح: "والأغنية من كلمات أسامة مصطفى وتوزيع جلال حمداوي وألحاني، مبسوط جدًا وإن شاء الله يكون التعاون السادس ده انطلاقة لتعاونات كتير في الفترة الجاية".

أعمال سامر أبو طالب المقبلة

وكشف سامر أبو طالب عن أعماله المقبلة، وقال: "حاليًا أنا بحضر للنجم الكبير تامر حسني أغنية يانهار أبيض هو كان أعلن عنها في الفترة اللي فاتت بس إن شاء الله الأغنية هتنزل في الصيف وبحضر حاجات للنجمة لطيفة والنجمة هيفاء وهبي في الفترة اللي جاية في شوية حاجات حلوة هتعجب الناس".

آخر أعمال سامر أبو طالب

يذكر أن آخر أعمال سامر أبو طالب هو تعاونه مع المطربة شذى في أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "اللي ما يتسموا"، والتي طرحتها عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية، اللي ما يتسموا"، كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم، وتصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.