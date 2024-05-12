بعد نجاح أغنيته.. صابر الرباعي يرد على لقب الباشا

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان صابر الرباعي على لقب الباشا والذي يتوافق مع اسم أحدث أغانيه باسم “الباشا” التي طرحت منذ أيام وحققت نجاحا كبيرا.

تفاصيل اغنية الباشا

وتخطت أغنية الباشا لـ صابر الرباعي حاجز مليون مشاهدة وذلك بعد ٢٤ ساعة من طرحها علي قناته الرسمية علي يوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

صابر الرباعي يرد على لقب الباشا

وعلق صابر الرباعي: “ تحبوا تقولوا عليا باشا تمام كلنا بشوات انا ولا انتوا وكل الناس بشوات”، وعن استعانته بشنب كرتون أثناء الأحتفال بنجاح الأغنية، قال صابر الرباعي أن لقب باشا بيكون مصاحب دائما للشنب وأنه أحب الفكرة بعد عرضها عليه من الفريق المختص بالسوشيال ميديا.

واضاف صابر الرباعي:-هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.

كلمات أغنية "الباشا"

وجاءت كلمات أغنية "الباشا" على النحو الآتي:

الباشا ابو وردة في خده

بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده

وماشوفتش زيه اتنين

من كتر العظمة يعدي

قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي

ماهو برضه الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم

لجماله دون مجهود

علي سنجة عشره وبارع

راسي في حتته وكبير

لما بينزل في الشارع

تترص الناس طوابير

للباشا للباشا

تترص الناس طوابير

الباشا ياناس متربي

ع العز وع الاتيكيت

ببصم وبقول بالعربي

أنا من قلبي اتشديت

شبعان لف وبتسوح

والباشا يا ناس تقلان

ده أنا من حيرتي وأنا مروح

بتلخبط في العنوان

الباشا أما بيتكلم

وكانه بيعزف عود

سلمته وقلبي استسلم

لجماله دون مجهود

على سنجة عشرة وبارع

راسي في حتته وكبير

لما بينزل في الشارع

تترص الناس طوابير

للباشا للباشا

تترص الناس طوابير