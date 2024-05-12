بعد حفله الأخير.. تعرف على رسالة تامر عاشور لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان تامر عاشور رسالة شكر لجمهوره، خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك بعد أن أحيي أحدث حفلاته فى منطقة الرحاب.

رسالة تامر عاشور لجمهوره

ونشر عاشور عددا من الصور وهو يحيي الحفل، معلقا: “عدد كبير جدا جدا شرفني فى حفلتي الأخيرة واتبسطنا وغنينا اكتر من ساعتين فى جو فى منتهي الجمال وكانوا حاضرين أصحاب ليا واخواتي وأهلي وناس كتير معروفين وانا بحبهم.. عدد كبير جدا اشكرهم واحد واحد وواحدة واحدة، بشكر وليد الحريري وياسر الحريري وتامر فوزي على مجهودهم والإضاءة والتنظيم والتأمين لكل الموجودين.. كل الشكر لشركة تذكرتي ومجهودها اللى كان ملحوظ".

اخر حفلات تامر عاشور

ومن ناحية اخري، أحيا الفنان تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الرحاب وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم عاشور خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الجماهير عددا من الأغاني التي أشعلت حماسهم مثل قولوه سماح، هيجلي موجوع، تيجي نتراهن، وغيرها من الاغاني، وايضا احيا عاشور حفل غنائي على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان، ومن قبلها حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي، قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

آخر أعمال تامر عاشور

وكانت آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية «هيجيلي موجوع»، التي تم طرحها خلال الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور، ونسب مشاهدة مرتفعة، احتلت بها المركز الأول على مستوى الوطن العربي، الأغنية من كلمات محمود عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضر.

كلمات اغنية هيجيلي موجوع

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش