بعد قرار القبض عليه.. هكذا دافع عنبه عن عصام صاصا

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان عنبه خلال فيديو نشره عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، بالدفاع عن عصام صاصا، بعد صدور قرار بالقبض عليه، إثر اتهامه بدهس سائق بسيارته أعلى الطريق الدائري.

عنبة يدافع عن عصام صاصا بعد اصدار قرار القبض عليه

وقال عنبة: «أول حاجة إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا طالع بقدم خالص التعازي لأسرة ضحية حادث عصام صاصا ربنا يرحمه ويصربكم، أنا حاسس بيكم أنا بنت عمي توفت من 4 سنين أو أكتر وهي في زهرة شبابها على طريق وهي بتعدي العربية خبطتها وجريت محدش وقف، أنا عارف أن مفيش فلوس في الدنيا تعوض ابنكم سيبكم من الكلام اللي بيتقال أنا مش بلومكم في حاجة، ربنا يصبركم موقف صعب للطرفين، هنا أنتم متدمرين نفسيًا وهو متدمر نفسيا، اللي عايز أقوله هو مش بيخبط أي حد ولا بيدوس على الناس بفلوسه، بلاش حد يفهمكم حاجة عن الراجل اللي أنتم مش شايفين حالته بسبب الحادث ده إيه، الله يرحم الشخص اللي مات أنا طالع أقول للناس بس، الناس على النت مهتمه باللي عمل الحادثة وعمالين يدبوا فيه ومحدش مهتم حتى يدعي للراجل ده اسمه استغلال وترند أبوس إيديكم يا تعزروا الناس يا تخرسوا».

أحدث أعمال عنبه

ومن ناحية اخري، طرح عنبة ومسلم أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل إسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: "سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والأخضر عارف إني جامد أوي مزعلك اعمل محضر.

اخر اعمال عنبه

وكان اخر اعمال عنبه هو فيلم عصابة عظيمة، دور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه، وشارك في فيلم عصابة عظيمة مجموعة من الفنانين بجانب الفنانة إسعاد يونس، ومن بينهم: رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، لوسيندا سليمان، محمد محمود، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.