بعد تصدرها مؤشر جوجل.. حقيقة زواج لقاء سويدان

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو وهي مرتدية فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف دون ظهور العريس، ما جعل الجمهوي حيرة عن حقيقة الأمر حول زواجها بعد انفصالها من الفنان حسين فهمي زوجها السابق.

ولم تخرج لقاء سويدان حتى تلك الآن للرد على هذا الجدل سواء بالإثبات أو النفي، حول حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان زفاف.

وفي هذا الإطار، تواصل القاهرة 24 مع لقاء سويدان، والتي رفضت كشف حقيقة زواجها أو الرد على أنباء زواجها بالإثبات أو النفي، واكتفيت بالرد: مش حابه أعلق على الموضوع، ما زاد الأمر حيرة وتساؤلات كثيرة من الجمهور والبعض الآخر يتهمها بأنها تريد إثارة الجدل وتصدرها التريند.

وحسب مصادر مقربة للفنانة لقاء سويدان، بأن ليس هناك حفل زفاف أو زواج من الأساس، والأمر ما هو إلا أن الفنانة تخضع لجلسة تصوير فقط لصالح أحد الأماكن.

أعمال تنتظرها لقاء سويدان

جدير بالذكر أن تنتظر لقاء سويدان عرض مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "هانيا" وهي شقيقة إسلام جمال المتزوج من بسمة داود، وتجمع هذه العائلة قصة في إطار اجتماعي.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، ونضال الشافعي، ورازان مغربي، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، وأيمن عزب، وعابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، وفراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، ومحمد عبد الجواد، وياسر علي ماهر، وضيف الشرف الفنان القدير رشوان توفيق، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي.