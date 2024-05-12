الحمدلله على كل حال.. محمد علي رزق يتعرض لحادث داخل منزله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم محمد علي رزق عن تعرضه لواقعة غريبة بعد سقوط مطبخ منزله وتحطمه بشكل مفاجئ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وشارك محمد علي رزق صورا لمطبخ منزله بعد تحطمه، عبر فيسبوك، وعلق على الصور قائلا: الحمدلله على كل حال، دخلت البيت لقيت المطبخ وقع واتكسر كل اللي فيه.





أحدث أعمال محمد علي رزق

وشارك النجم محمد علي رزق في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل صيد العقارب وضم العمل عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، ودارت أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة دخلت في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.





فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.







