مدحت العدل: عتبات البهجة من الأعمال التي ستعيش في ذاكرة الجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - قال السيناريست مدحت العدل، أنه متوقع صعوبة المبارة بين فريقي الزمالك وهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي المباراة التي تقام فى المغرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

تصريحات مدحت العدل

وتابع مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": " فرقة هضبة البركان قوية جدا بس أنا واثق في فريق الزمالك والمدرب وعندنا ماتش تاني بعد فترة وإن شاء الله ناخد الكونفدرالية، ويارب يجعل وشك حلو على الزمالك".



وأشار "العدل"، إلى أن شقيقه جمال هو الذي أستلهم فكرة كتابة مسلسل "عتبات البهجة" وبعدها عرض عليهم رواية "عتبات البهجة" وقومت بمعالجة درامية لها والجميع وافق عليها وبعدها أستعنت بورشة للكتابة وأنا أشرفت عليهم.



وأوضح مدحت العدل، أن "عتبات البهجة" من الأعمال التي ستعيش لفترة طويلة في الزمن، وهناك أعمال نجد أنها تفتعل فرقعة كبيرة في البداية ولكن الجمهور ينساها بعد وقت معين، لكننا أختارنا الطريق الأصعب لعمل مسلسل إجتماعي للأسر المصرية.



وأختتم مدحت العدل، هناك بعض الدراما التي تتحدث عن البلطجة والسرقة والفتوات ودائما نجد أن بعض الأعمال تتجه للتريند، ولكن نحن لا نقوم على تلك الفكرة في أعمالنا وأستعنا بالمطرب عنبة وأخترت سوف ما يعيش للزمن.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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آخر أعمال مدحت العدل



يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل “عتبات البهجة” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2024، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.