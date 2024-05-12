نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيعيط ولسه متحكمش عليه" جهاد ماهر تكشف عن سبب عدم ظهور عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت جهاد ماهر زوجة الفنان عصام صاصا عن الحالة التي يمر بها زوجها حيث أنه لا يستطيع أن يظهر لجمهوره بسبب الحالة النفسية التي يمر بها، كما نفت الحكم عليه بسبع سنوات، مؤكدة أن نتيجة تحليل المخدرات لم تظهر بعد.

كما أكدت جهاد ماهر أن لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل خطأ، مشيرة للحالة النفسية التي يمر بها عصام صاصا، قائلة: “جوزي تعبان وكل ما ييجي يتكلم مع حد يفتكر الموقف ويعيط، ومش لازم بقى يطلع يقول لكم شوفوني يا جماعة أنا مكسور إزاي ومتدمر، وعيب اللي بتعملوه ده وربنا ما يحطكم في اللي هو فيه”.

وأضافت: “ممكن تبطلوا قرف عصام مخدش 7 سنين ومفيش حكم أصلًا.. بتقولوا عصام كان شارب معرفش إيه، ولحد دلوقتي نتيجة التحاليل مظهرتش وحاسة أن شوية وهتقولوا عليه إرهابي وسارق فلوس الناس، ولا علشان إحنا مش بنرد فأنتم هتسوقوا فيها، وما تقلقوش هانت وكل واحد عمل فيلم ما يزعلش والحساب يجمع”.

تفاصيل القبض على عصام صاصا



الجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.