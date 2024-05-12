مدحت العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد مسلسلها الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم - داعب السيناريست مدحت العدل، الفنانة نيللي كريم، قائلًا:"نيللي كريم بنت عم كريم وهي ممثلة عظيمة وقبل ما تشتغل معانا جبناها في ذات وتحت السيطرة وسجن السنا ولأعلى سعر".

حقيقة خلاف مدحت العدل ونيللي كريم



وكشف مدحت العدل حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد تقديمها مسلسل فراولة الذي عرض في دراما رمضان الماضي مع شركة إنتاج أخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الناس بتفسر أن النجم لما يشتغل مع العدل جروب ويروح يشتغل مع شركة تانية يبقى محتكرينه.. أنا مش محتكر نيللي، الممثل لما يلاقي نص عند ناس تانيين وتعمله وبعدها نشتغل مع بعض السنة اللي جايه ويسرا نفس القصة".

وأوضح مدحت العدل، أن الفنانة منى شلبي قدمت عملين من إنتاج شركة العدل جروب، وعندما ترى الشركة الدور المناسب للفنان تقوم بترشيحه على الفور.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.





مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.