مدحت العدل: منى زكي بتطور من موهبتها وبتاخد كورسات تمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال السيناريست مدحت العدل، أن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة ولكنها لم تقدم دور قوي حتى الأن، ولكن فيما معناه كممثلة أن تطور من موهبتها.

رأي مدحت العدل في منى زكي

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الموهبة 30 % من النجاح والـ 70 % تطور من موهبتك كفنان.. وأتمنى منها كفنانة لأن ملامحها جميلة ويجب أن تطور من نفسها، ومنى زكي بتطور من موهبتها وبتاخذ كورسات تمثيل حتى وقتنا الحالي وبتتطور يوم عن يوم".

وأوضح مدحت العدل، أن ياسمين صبري يجب أن تأخذ محمد صلاح قدوة لها لأنه يعمل على نفسه ويطور من موهبته ويحترمها ويصونها ويتمرن بشكل يومي.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله، وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة، و"أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.





مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.