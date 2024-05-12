نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية "من باريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة نوال الزغبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من باريس"، خلال الأيام المقبلة على تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية "من باريس"





والأغنية من كلمات خالد فرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت ادارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.





أحدث أعمال نوال الزغبي

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

كلمات أغنية فخامة معاليك

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله