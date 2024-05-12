نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل عن تجسيد منى زكي لـ أم كلثوم: 'هتنجح وتكسر الدنيا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى السيناريست مدحت العدل، رأيه في تقديم الفنانة منى زكي لشخصية السيدة أم كلثوم في عمل سينمائي بعنوان "الست"، موضحا أنه واثق من نجاح العمل لأنها فنانة موهوبة.

رأي مدحت العدل في تجسيد شخصية أم كلثوم

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "منى زكي شاطرة وبتذاكر وفي نفس الوقت هيئة الترفية بتدعم الفيلم وهتسافر باريس وفي كل مكان زي ما عملت أم كلثوم وهنتفرج على عمل أقل ما يقال عليه أنه عمل جيد ومخدوم عليه بشكل قوي".



وعن المقارنة بين منى زكي والفنانة صابرين، من حيث تقديم شخصية أم كلثوم بعد ما قدمته الأخيرة بشكل جيد، قال "العدل" صابرين قدمت الدور رائع ونجحت فيه وكان مناسب وقتها لإيقاع هذا العصر، ولكن حاليا الإيقاع أسرع مما سبق بسبب المنصات الإلكترونية.



وأردف الدكتور مدحت العدل، أن الفيلم الذي تقدمه منى زكي سيكون مختلف عن المسلسل الذي قدمته سابقا الفنانة صابرين وهي نجحت في ذلك، متسائلًا: ما المانع من أن تنجح منى زكي فهي موهوبة عن صابرين.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.





مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.