مدحت العدل يرد على مطالبات اعتزال يحيى الفخراني بعد مسلسل عتبات البهجة

القاهرة - محمد ابراهيم - رد السيناريست مدحت العدل، على مطالبات البعض بإعتزال الفنان يحيي الفخراني الفن، بعد دوره في مسلسله الأخير "عتبات البهجة"، الذي عرض في دراما رمضان 2024.





رد مدحت العدل على اعتزال يحيى الفخراني

وتابع مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "يحيى الفخراني نجم كبير وموهبته بتنضج نضج غير طبيعي والدور كان لايق عليه أوي ودايما بقول للفنانين أتعلموا منه وكلنا عارفين قيمته".



وأوضح "العدل"، أن السوشيال ميديا أصبحت بها مشكلة حيث يتحكم فيها الكثير من بسطاء التعليم والثقافة وليس لديهم أراء وبالتالي نجد أن بعض الأشخاص تطالب بإعتزال يحيى الفخراني أو عادل إمام أو شيكابالا وشاهدنا ذلك مع صالح سليم والذي يقول ذلك يجب أن يشاهدوا دور يحييى الفخراني في العمل.



وأشار "العدل"، إلى أنه يتمنى التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، وشركة العدل تجرى وراء الفنان أو المخرج أو الكاتب الموهوب وعلى سبيل ذلك مسلسل فوق الشبهات كنا نجرى وراء الكاتب محمد رجاء لكي يقوم بكتابة العمل لأنه موهوب بجدارة.

وأختتم مدحت العدل،:"أسهل حاجه في الحياة بقت تجيب الفلوس هي التمثيل والكورة فكل الناس متخيلة أنها بتعرف تمثل أو تلعب كورة واللي بيقول كده إحنا بنجيبه بس بنعملهم إختبارات".





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.





مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.