نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل يكشف عن رد فعل شريهان بعد تقديمها لعمل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست مدحت العدل، تفاصيل تعاونه مع الفنان شريهان، خلال الفترة المقبلة كما كشف رد فعلها فور علمها بما تقوم به شركة العدل جروب من أعمال فنية لها.

تعاون مدحت العدل مع شريهان

وقال مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "شريهان ملهمة ونجمة كبيرة ولما بقعد أشتغل وشيريهان البطلة هي اللي بتلهمني وأنا بكتب، وهي خارج المنافسة مينفعش أكتب عمل ليها وأقول هننزله في رمضان.. ولازم تعمل عمل يبقى لازم تكون هي البطلة".



وأردف "العدل"، أنه يرى شريهان في شخصية تاريخية وبها ألق وإستعراض وغناء وسحر كأننا نستدعى سحر الماضي وشريهان هي التي تقدمه، وهناك مشروع من هذه الناحية.

وكشف مدحت العدل، عن رد فعل شريهان على ذلك المشروع، موضحا أنها تحمست لذلك وتقف معهم قلبًا وقالبًا ولكن المشروع سيأخذ وقت طويلا لكي يخرج بصورة أفضل للجمهور ويناسب حجم موهبتها.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.