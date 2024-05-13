مدحت العدل: ليس مطلوبًا من هنيدي أن يقدم أعمالًا ناجحة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال السيناريست مدحت العدل، أن الفنان محمد هنيدي لا يزال موهوب وهو الطفل الجميل الذي يبحث عن الدهشة التي تعجبنا، وليس مطلوب من كل فنان مهما على شأنه أن يقدم أعمالًا ناجحه.

رأي مدحت العدل في أعمال محمد هنيدي

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "عمرنا ما هنبقى متألقين طول العمر، مش مطلوب من هنيدي أو نيللي كريم أو يسرا إننا نعمل كل عمل ندغدغ الدنيا.. وبعد صعيدي في الجامعة الأمريكية مكتبتش لأني مش هعرف أحقق نفس النجاح وبعدها عملت فيلم تاني زي همام في إمستر دام وممكن أعمل عمل تاني ومينجحش أصلا".

وأشار "العدل" إلى أن هناك ظروف أخرى قد تساعد نجاح العمل أم لا، ونجم مصر في الكره هو زيزو وليس إمام عاشور.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.