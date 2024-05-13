غادة عبد الرازق تطرح البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة غادة عبد الرازق بطرح البرومو الرسمي لأحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل عنوان "تاني تاني"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المصرية يوم 22 مايو الجاري، ويشاركها في بطولته كلًا من أحمد آدم وبيومي فؤاد.

منشور غادة عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق، برومو فيلم "تاني تاني"، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وعلقت: "الإعلان الرسمي لفيلم تاني تاني بجميع دور العرض السينمائي في مصر يوم ٢٢ مايو ٢٠٢٤،وبجميع دور العرض السينمائي في الدول العربية يوم ٣٠ مايو".

https://www.instagram.com/reel/C64FPAqI8Dr/?igsh=dHZsNTc1cmhmMG84

تفاصيل فيلم تاني تاني

يشار إلى إنه سيتم طرح فيلم "تاني تاني" في السينمات بعدما شهد تأجيل ما يقرب من عامين، حيث انتهى تصوير الفيلم خلال عام 2022، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

أحداث فيلم تاني تاني

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول هدى موظفة البنك وأصدقائها القدامى زيكو وبيبو اللذان يتنافسان على كسب قلبها ويجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.



آخر أعمال المؤلف محمد نبوي

ويعد فيلم تاني تاني آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوي ويعرض بعد عامين ونصف من وفاته، حيث رحل محمد نبوي عن عالمنا في شهر إبريل من عام 2021، ويعد فيلم تاني تاني ثالث تعاون بين محمد نبوي وأحمد آدم بعدما قدما سويًا فيلمي "القرموطي على خط النار"، و"صابر وراضي".



آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال النجمة غادة عبد الرازق هو مسلسل صيد العقارب الذى عرض في شهر رمضان الماضيى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث.