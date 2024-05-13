مدحت العدل: شيكابالا شال الزمالك 20 سنة وهو نجم وأسطورة حقيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد السيناريست مدحت العدل، إن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، هو نجم الكرة المصرية في الوقت الحالي، بفارق كبير عن اللاعب إمام عاشور فهو أفضل منه كثيرًا.

رأي مدحت العدل في شيكابالا

وأضاف "العدل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن إمام عاشور لاعب كبير، ورغم أنه يتملك جميع مقومات النجاح؛ فهو لم يقدم المردود المتوقع منه حتى الآن، بينما شيكابالا مستواه مستمر على مدار السنوات الماضية ولم يتأثر.

وأردف مدحت العدل: أنا عاشق للنجم محمود عبدالرازق شيكابالا، والجميع سيحزن كثيرا حال اعتزال شيكابالا، ويجب أن نتعلم من ريال مدريد في تعامله مع اللاعب لوكا مودريتش، لأن شيكابالا كان بيشيل الفريق

لوحده في فترة من الفترات.

واختتم مدحت العدل حديثه قائلًا: شيكابالا شال الزمالك في 20 سنة، في وقت لم يكن هناك أسماء كبيرة تلعب بجواره، فهو أسطورة حقيقية باعتراف كبار الأساطير في كرة القدم المصرية، ومنهم حسام غالي ومحمد أبوتريكة.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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آخر أعمال مدحت العدل

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو تأليفه مسلسل عتبات البهجة وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.