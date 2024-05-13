إلهام شاهين: "شغلي أمام عادل إمام أضاف لي كتير.. وهو بيتعامل مع الجميع بحب كبير"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، والذي يوافق 17 من شهر مايو الجاري.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات تلفزيونية، إن مواقف الفنان عادل إمام مع كل الوسط الفني مواقف عظيمة، مشيرة إلى أنه لديه القدرة على الإحساس والشعور بالآخر.

وأضافت: "لو فيه حد في العيلة أو الأسرة مريض بيكون عادل إمام هو أول شخص يسأل ويطمئن عليه، ويعطي نصائحه للجميع".

وتابعت:" الإنسانية عند عادل إمام كبيرة جدًا، وبعد أي دور مميز لأي فنان يتحدث معه، ويعطي له الدعم ويثني على الدور الذي قدمه، وبيحب زملاءه من كل قلبه".

إلهام شاهين:عادل إمام له فضل كبير عليا، وأول من قدمني كنجمة للسينما



وأشارت:" عادل إمام له فضل كبير عليا، وأول من قدمني كنجمة للسينما قبل فيلم الهلفوت، ودعمنى كثيرًا وكان يعطي لي النصائح التي جعلتني محبوبة لدى الجمهور".

إلهام شاهين:شغلي قدامه أضاف ليا كتير، وهو بيتعامل مع الجميع بحب كبير



وواصلت:" شغلي قدامه أضاف ليا كتير، وهو بيتعامل مع الجميع بحب كبير، ويريد أن يكون الممثل الذي يشارك أمامه في أحسن حالاته".

آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية ألفريدو، ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، هي آخر أعمال إلهام شاهين، وشاركها في بطولة العمل، الفنان أحمد فهمي، أمير شاهين، ندى موسى، إنجي كيوان، عمر شرقي، إيمان السيد، محسن صبري، عابد عناني، وغيرهم، والعمل من إخراج عصام نصار.