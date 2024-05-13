بسبب فنانة معروفة.. أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد طارق الشناوي التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الناقد طارق الشناوي عن تلقيه استدعاء من قسم مصر القديمة، بعدما تقديم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ببلاغ يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب طارق الشناوي علي صفحته الشخصية: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق".

واستكمل: "اعتبره النقيب سب وقذف علني قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أداءها".

وأضاف: "في كل الأحوال، من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن، أثق تماما في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في اثبات جدارتها كبطلة مطلقة".