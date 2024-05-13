خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب " ضمن المكرمين في مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة تنظم أكاديمية الفنون مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة وذلك في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة.

يقام المهرجان تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان

ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية أصحاب التاريخ والأعمال المميزة وسوف يشهد حفل الافتتاح تكريم كلا من صانع المحتوي محمود عمارة، صانع المحتوي محمود السيد، الفنان محمد صلاح آدم، المنتج طارق الجنايني،ويكرم المهرجان خلال حفل الختام كلا من المخرج السينمائي وائل فرج، الفنان خالد الصاوي، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد خالد صالح.

يذكر أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وامكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة وينقسم المهرجان إلى أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية،مسابقة الفيديو الإبداعي ( سوشيال ميديا ) ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلم من ٦ دول وهم ( المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا ) يقام حفل الافتتاح يوم الاثنين القادم على مسرح نهاد صليحه فى تمام الساعة الثامنة مساء بينما يقام حفل الختام على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون- سيد درويش