نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لمي عز الدين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مي عز الدين أحدث ظهور لها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام"

وظهرت مي مرتدية تيشرت نص كم من اللون الأبيض وشعر منسدلا وميكياج خفيف مما لفت انتباه متابعيها

تصدرت الفنانة مي عز الدين محرك البحث جوجل بعد ظهورها مع النجم محمد إمام في الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد “كوبرا” والتي أشاد بها الجمهور ولقت نجاحًا هائلًا فور طرحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.