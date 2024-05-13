نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد ثروت يبدأ تصوير فيلم "ري ستارت" لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمد ثروت لتصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ري ستارت"،بطولة تامر حسني، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر أن يتم تصوير مشاهده خلال يومين.

شخصية محمد ثروت في ري ستارت



ويجسد محمد ثروت في العمل شقيق تامر حسني، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

محمد ثروت في قائمة انتظار هؤلاء الأعمال

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد ثروت عرض أكثر من فيلم أبرزهم فيلم أوسكار، الذي انتهى من تصويره ويشارك في بطولته بجانب أحمد صلاح حسني العديد من نجوم الفن.

و فيلم أصل الحكاية، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه كريم عفيفي، شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، عابد عناني، يوسف عثمان.

محمد ثروت ينضم لفيلم الجاراديه



وفي سياق منفصل، انضم محمد ثروت إلى قائمة أبطال فيلم الجارداية، بطولة دنيا سمير غانم، إخراج أحمد الجندي ويشارك فيه محمد ممدوح، والعديد من ضيوف الشرف.



آخر أعمال محمد ثروت



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد ثروت مسلسل سر إلهي، مع روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك في العمل مي سليم، أحمد مجدي، نهى عابدين، مريم أشرف زكي، أحمد سلامة، وغيرهم.