نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تطرح البرومو الرسمي لـ فيلم "تانى تانى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن طرح برومو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "تاني تاني"، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت غادة عبد الرازق جمهورها برموم فيلم "تاني تاني" علي صفحتها الشخصية وعلقت عليه قائلا: "الإعلان الرسمى لفيلم تاني تاني بجميع دور العرض السينمائي في مصر يوم ٢٢ مايو ٢٠٢٤،وبجميع دور العرض السينمائي في الدول العربية يوم ٣٠ مايو".

تفاصيل فيلم "تاني تاني"

وفيلم "تاني تاني" من من إخراج شريف إسماعيل، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

وتدور أحداث فيلم «تاني تاني» في إطار كوميدي حول «زيكو» أحمد آدم و«بيبو» بيومي فؤاد، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى» غادة عبدالرازق، لتشهد العديد من المفارقات، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرحه في السينما، حيث من المقرر طرحه يوم 22 مايو الجاري.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، كريم محجوب ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وحققت الحلقات الأولى من العمل رد فعل واسع، ويتحدث المسلسل عن عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر