نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يعلن دخوله عالم الإنتاج بفيلم من تأليفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر دخوله عالم الإنتاج لفيلم من تأليفه من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:" قريبا هيروشيما أول تجربة إنتاجية ليا من تأليفي وإخراج أحمد نادر جلال

عبر السيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته الكبيرة بتعاون النجم تامر حسني مع النجم باسم سمرة من خلال فيلم "ري ستارت" الذي يقوم هو بتأليفه، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورتهما معلقًا عليها: "إن شاء الله هنكسر الدنيا، مبروك علينا ".

وأعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن تعاونه مع النجم باسم سمرة، من خلال نشره صورة تجمعه بباسم سمرة، مُعلقًا عليها:" النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ري ستارت، حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمرة نورت الفيلم".

وكان الفنان تامر حسني، قد شارك جمهوره خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى الصور التي كشف خلالها خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت"، والذي يتعاون فيه للمرة

الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.