نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني عبر انستجرام: "كان في ناس كتير مستكترة عليا النجاح" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو من اشهر حفلاته في المغرب في بداياته الفنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ووجه تامر حسني من خلال الفيديو تحفيز وتشجيع لجمهوره كعادته في أغلب المنشورات.

ونشر تامر حسني الفيديو وعلق عليه قائلًا: "كل كام يوم هتكلم معاكم عن لحظة مهمة في مشواري جايز تنفع أو تشجع حد محتاج يسمع عنها

الفيديو ده مش مجرد فيديو حفلة في حياتي لا ده إنتصار كبير في حياتي بدأت أحقق فيه في سن العشرينات، كلام المذيع شهادة عظيمة في حقي وكلام كبير وكتير عليا بشكره من قلبي، حضور 400 ألف شخص محب وأنا من بلد تانية (مصر) تقدير غالي أو ي ليا وللموسيقي المصرية، استقبال الشعب المغربي الغالي العظيم ليا من المطار حتي الفندق وصولًا للحفل وللمطار مرة أخري، شعور مستحيل يتوصف لأن العدد ده قادم لشخص واحد مش مثلًا ماتش كورة وفريق كبير مهما اتكلمت مش هوفي حق أهل المغرب الكرام اللي عيشوني لحظة إنتصار كان أروع لحظات مشواري الفني في وقت كنت بتحارب فيه من ناس كتير كانت مستكترة عليا النجاح..الحمد لله لكل مجتهد نصيب واتمني ذهابي المغرب مرة تانية عشان وحشتوني بزااااف".

أعمال نجم الجيل تامر حسني القادمة

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

وأعلن مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة إلى أبطال فيلم "ري ستارت" حيث نشر صورة تجمعهم سويًا وعلق عليها قائلًا: "النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت )حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمره نورت الفيلم".

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.