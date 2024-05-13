شيرى عادل تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة شيرى عادل عدة صور لها بأحدث ظهور من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وظهرت بعدة صور مرتدية طقم من اللون الاسود مستخدمة مكياج خفيف وشعر منسدلا مما لفت انتباه متابعيها

ومن جهة أخرى شاركت الفنانة شيري عادل مؤخرًا في مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وغيرهم من الفنانين.





الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.