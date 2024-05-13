بعد قفز مغني على جمهوره.. إصابة معجبة بالشلل أثناء حفل غنائي!

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت فتاة يبلغ من عمرها الطويل عاما بشلل في العمود الفقري وذلك بعد قفزة مغني فرقة Trophy Eyes على الجمهور في حفل بمدينة بافالو بولاية نيويورك.

وقعت الحادثة خلال بداية الحفل الغنائي، وتم تسجيلها بواسطة أحد المعجبين في فيديو انتشر على نطاق واسع، مما أدى إلى إيقاف العرض فورًا، وقام أفراد الفريق بمرافقة المعجبة المصابة إلى المستشفى.

بعد الحادث المأساوي، أصبحت بيرد بيشي غير قادرة على حركة أي جزء من جسدها إلا ذراعيها، قام أحد أقاربها بإطلاق حملة تبرع عبر الإنترنت حيث تم جمع 52 ألف دولار حتى الآن، بالإضافة إلى تبرع الفريق الأسترالي "تروفي أيز" بمبلغ 5000 دولار.

نسبة للرابط، فإن بيرد بيشي ستضطر لدخول مركز إعادة تأهيل من بعد إجراء العملية المطلوبة.

وأعربت الفرقة عن حزنها العميق بسبب الحادث وأكدت استمرار جولتها في الولايات المتحدة لعام 2024، كما تبرعت بمبلغ 5000 دولار لتغطية تكاليف العلاج الطبي لبيشي.

وأضافوا: "لقد أفزعنا هذا الوضع جميعًا في أعماقنا، ونحن نطلب الصبر بينما نتطلع إلى مساعدة بيرد على اجتياز هذا الوقت العصيب، من فضلكم، أبقِوا بيرد في أفكاركم".