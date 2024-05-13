نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يلتقي بجمهور أمريكا بهذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع الفنان سعد الصغير مستوى الحماس لجمهوره من خلال الإعلان عن حفله القادم فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى من المقرر أن يقيم بشهر يونيو .



حيث شارك "سعد" جمهوره ببوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،



وأرفق بالبوستر تعليقاً قال فيه : "اول حفل للفنان سعد الصغير في الولايات المتحدة الأمريكيه لعام 2024 .. وفي امريكا المره السابعه علي التوالي الي امريكا لا تفوتوا فرصة حضور أروع الأمسيات الفنية مع نجم الأغنية الشعبية المصرية، الفنان الكبير سعد الصغير".

وأضاف :"الحفل يقام في إحدي مطاعم مدينة بوينا بارك بولاية كاليفورنيا".



تعليقات الجمهور على منشور سعد الصغير



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، دايما مكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.



وعلى صعيد آخر، أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته الذى أحياها في أمريكا مؤخرا حيث أحيا 3 حفلات ومن المقرر أن يواصل سعد جولته خلال الشهر المقبل أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد في تصريحات صحفية الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور الأمريكي، حيث شعرت أننى بغنى في مصر، مشيرا إلى أنه قدم أغانى باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجاب كبير، كما قدم حفل مع المطربة أمينة الذى استمتع بالغناء معها، ووجه سعد الشكر لمعتهد الحفلات إيلى حرفوش، وننشر عدد من الصور خلال جولة سعد فى أمريكا.

آخر أعمال سعد الصغير



والجدير بالذكر آخر أعمال سعد الصغير خليكي بصة وراكي ، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية: خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.

