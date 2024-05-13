نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أفضل ممثل وممثلة فى حفل BAFTA TV في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة العالمية سارة لانكشاير بفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في Happy Valley،من خلال حفل مهرجان جوائز الـBAFTA التلفزيونية.

فيما فاز بجائزة أفضل ممثل تيموثي سبال عن دوره في The Sixth Commandment، فيما جاء باقي الجوائز كالتالي:

أفضل ممثلة مساعدة ياسمين جوبسون عن دورها في Top Boy

أفضل ممثل مساعد ماثيو ماكفادين عن دوره في Succession

أفضل أداء نسائي في الكوميديا جبيميسولا إيكوميلو عن دورها في Black Ops

أفضل أداء ذكوري في الكوميديا موان رضوان عن دوره في Juice

أفضل مسلسل دراما Happy Valley

أفضل مسلسل دراما محدود The Sixth Commandment



هكذا دعم خالد عبدالله أهل فلسطين



وعلى جانب آخر، نشر الفنان المصرى العالمى خالد عبد الله صورا له من على السجادة الحمراء لـحفل توزيع جوائز البافتا للتليفزيون، أثناء دعمه للشعب الفلسطينى، وعلق على الصور قائلاً: "كل واحد من هؤلاء الـ 14.000 ترتر هو طفل قُتل في غزة، اضرب ذلك في 2.46 وستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34500.. أوقفوا تسليح إسرائيل".

كما كتب عبد الله على يده نفس العبارة STOP ARMING ISRAEL أو أوقفوا تسليح إسرائيل.